Carnaval: blocos terão até o dia 17 para solicitar autorização em Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha está convocando os blocos de rua a se atentarem para as regras e responsabilidades ao solicitarem autorização para ocuparem as vias públicas. O objetivo é garantir a segurança, ordem e diversão durante o carnaval 2024.



Os blocos devem solicitar autorização através da Comissão Municipal de Eventos (Comune) até o próximo dia 17 de janeiro. Além disso, a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) deverá aprovar o percurso de cada bloco para o período solicitado, e somente será autorizado um máximo de dois blocos por região por dia, dependendo do tamanho e trajeto a ser realizado.



Outras medidas incluem a proibição da saída de blocos de carnaval após a Quarta-Feira de Cinzas, a restrição da realização de show pirotécnico com queima de fogos de artifício em área pública, a permissão apenas do uso de Trio Elétrico mediante a apresentação de toda a documentação de regularidade do veículo e a inspeção do mesmo pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Vila Velha, entre outras determinações.

Além disso, os blocos autorizados deverão ter segurança privada, e, os blocos das Regiões 1 e 2, não podem realizar percurso até a avenida da praia. Os blocos que solicitarem autorização para o período do pré-carnaval estão impedidos de fazer circuito pelas ruas de Vila Velha, devendo ficar restritos a uma área determinada e somente sair um dia no pré-carnaval.



Essas medidas visam garantir a organização e segurança das festividades, bem como o cumprimento das normas ambientais e de ordenamento territorial estabelecidas para o município. A fiscalização ao descumprimento das regras será exercida em conjunto com a Guarda Municipal e demais órgãos de segurança pública necessários.



“A ideia é promover a segurança e a ordem durante as festividades, garantindo que o Carnaval de Vila Velha seja uma celebração alegre e responsável para todos os visitantes e moradores da cidade”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Roberto Patrício Junior.



As regras foram republicadas no Diário Oficial do município desta quinta (11). Saiba mais informações sobre como solicitar autorização clicando aqui.