Vitória está entre os 10 destinos de viagem preferidos na América Latina

Na mais recente pesquisa nacional de turismo realizada pela Decolar.com, Vitória se destaca como uma pérola turística e ganha seu merecido lugar entre os 10 destinos mais buscados e preferidos para viagem de férias em toda a América Latina.

A capital capixaba não só conquista um lugar de destaque, mas desbanca concorrentes de peso, como Recife, Porto Alegre e Curitiba e até mesmo Chicago (EUA) e Tóquio (Japão). Os números revelam que Vitória ocupa a 9ª posição no ranking, que é liderado por São Paulo (SP).

A análise considerou os hábitos de viagem dos clientes latino-americanos, revelando a ascensão de Vitória como uma potência turística. De acordo com a empresa de viagens, a lista elaborada destaca os destinos mais cobiçados por esses consumidores para as tão esperadas férias de janeiro de 2024. A ilha capixaba está no Top 10, superando expectativas e atraindo olhares de viajantes em busca de experiências autênticas.

“Vitória retomou o protagonismo nos cenários cultural, musical e artístico. Tivemos 250 mil pessoas curtindo o Réveillon na capital e 100 mil aproveitando as atrações musicais na nossa Arena de Verão. Com suas lindas praias, rica cultura e gastronomia, a capital tem atraído um número crescente de turistas. Neste verão, a ocupação na rede hoteleira chega a 80%. A cidade tem se tornado referência para conferências de negócios e eventos, atraindo profissionais de diversas áreas, além de lazer”, disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

“A Prefeitura de Vitória, juntamente com a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), empenha-se em impulsionar o turismo em nossa ilha. Além da riqueza natural, uma série de iniciativas está colocando Vitória no mapa como um dos destinos mais notáveis do Brasil. Vitória também firma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a hospitalidade que a tornam um destino verdadeiramente excepcional. Que venham os próximos capítulos dessa história de sucesso turístico!”, disse o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Marcus Gregório.

O ranking aponta São Paulo em 1ª posição, seguido por Goiânia (4ª), Salvador (5ª), Rio de Janeiro (7ª), Florianópolis (8ª), Vitória (9ª), Recife (10ª), Porto Alegre (11ª), Teresina (12ª), Joinville (14ª), Curitiba (15ª), São Luís (16ª) e Maceió (20ª).