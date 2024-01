Carnes nobres: fundador do Facebook cria bois com cerveja e macadâmia

Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook, surpreendeu o público ao anunciar seu mais recente empreendimento: a criação de bovinos com a carne mais cara do mundo. O magnata da tecnologia está investindo nas raças wagyu e angus em seu rancho, o Ko’olau, localizado em Kauai, no Havaí (EUA).

