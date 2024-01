Castelo: PT homologa pré-candidatura a prefeito de historiador

André Dell’Orto Casagrande é o nome escolhido pelo PT de Castelo para disputar a prefeitura nas eleições municipais deste ano.

A pré-candidatura, homologada pelo partido, tem o apoio da Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e do mandato da deputada federal e presidente estadual do partido, Jack Rocha.

“O maior desafio que temos que enfrentar nas próximas eleições municipais é romper o isolamento que estamos submetidos tanto em nível estadual como federal e, a partir deste movimento, aproximar o município dos governos estadual e federal e desta forma planejar um município que explore em favor de seus moradores todo seu potencial no turismo, na agricultura, no comércio e indústria”, afirmou o pré-candidato.

O objetivo é tentar resolver os principais problemas da cidade partir da formação de conselhos e grupos de estudo, com representantes de todos os setores da sociedade.

“Temos um projeto de futuro para a cidade e estamos abertos ao diálogo com outros agentes políticos do município que em conjunto, queiram fazer sempre o melhor para nossa linda cidade.

O município de Castelo será pensado, projetado e desenvolvido a curto e a longo prazo para um futuro promissor que todos os moradores querem e merecem”, afirmou.

André Casagrande é filho de uma família tradicional que atua há mais de 60 anos no comércio e projetos sociais da cidade.

Além de sua atuação principal no comércio há 35 anos, ele é formado em História, pela Faculdade de Filosofia de Cachoeiro de Itapemirim, e pós-graduado em História Moderna, pela Pontíficia Universidade Católica (PUC) de Belo Horizonte.

