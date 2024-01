Cesan fará leilão público de veículos, hidrômetros e equipamentos de TI

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) promoverá um leilão público de 304 veículos, além de hidrômetros e equipamentos de Tecnologia da Informação (TI). O evento on-line ocorrerá no próximo dia 26 de janeiro, às 10 horas, pelo site www.vixleiloes.com.br. Detalhes sobre os itens leiloados, localização dos lotes e o edital completo podem ser consultados no site oficial do leilão.

A iniciativa surge como consequência de um recente contrato de locação de veículos leves, firmado pela Companhia. A decisão estratégica visa substituir os automóveis próprios da empresa por veículos locados, alinhando-se às práticas adotadas por grandes empresas nacionais.

Essa mudança proporciona diversos benefícios à Cesan, destacando-se: redução no consumo de combustível, utilização de frota sempre nova, agilidade na substituição de veículos durante períodos de manutenção, além de outros ganhos operacionais.

Os interessados em participar do leilão podem acessar o site www.vixleiloes.com.br para obter informações detalhadas sobre os itens leiloados, procedimentos para participação e o edital.

O leilão dos veículos, hidrômetros e equipamentos de TI representa mais um passo em direção a práticas sustentáveis e eficientes, com aprimoramento dos serviços e redução dos impactos ambientais, permitindo que a Cesan alcance seus objetivos de forma eficaz e responsável.

Uso de biocombustível

Desde o dia 1º de janeiro, uma mudança importante foi implementada na Cesan, com a adoção integral de biocombustíveis em todos os seus veículos oficiais e na frota locada. Esta iniciativa está alinhada ao Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa, além de seguir as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Estadual Nº 5557-R.

Seguindo essa resolução, os veículos que atualmente utilizam gasolina serão abastecidos exclusivamente com etanol hidratado, uma alternativa renovável e mais amigável ao meio ambiente. A mudança visa não apenas reduzir a pegada de carbono da Companhia, mas também servir como exemplo de comprometimento com a sustentabilidade para outras empresas e organizações.