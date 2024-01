Chegou o dia! Estrela e Nova Venécia jogam nesta quarta (24) no Sumaré

Pensando em esquecer o jogo da primeira rodada do Campeonato Capixaba, onde o Estrela acabou sendo derrotado pelo Vitória, por 2 a 0, fora de casa. Agora, a equipe estrelense joga a segunda rodada em casa, no Estádio do Sumaré.

O jogo será nesta quarta-feira (24), e a bola está marcada para rolar às 19h, os ingressos serão vendidos na hora do jogo, no valor de R$ 20,00 por pessoa.

Na primeira rodada do Capixabão 2024, o Estrela não conseguiu superar o Vitória, e acabou perdendo fora de casa. Contudo, a derrota, junto com mais dois amistosos perdidos antes do início do Campeonato Capixaba, frustrarão alguns torcedores. Aliás, o motivo seria a terceira derrota seguida do Alvinegro do Sumaré (dois amistosos e a primeira rodada do Capixabão).

Por conta disso, o próximo jogo contra o Nova Venécia, se tornou ainda mais importante para a sequência do campeonato. Uma vez que se garantir a vitória em casa, a equipe pode respirar e espantar de vez essa “zika”, neste início de temporada.

Entrada gratuita para as mulheres no jogo do Estrela

Sobretudo, o perfil oficial do Estrela do Norte publicou em seu Instagram, na última terça-feira (23), que a entrada das torcedoras estrelenses para o jogo contra o Nova Venécia é totalmente gratuita. Isso, por conta de uma campanha do Estrela “Elas tem ESTRELA, Elas vão na RAÇA”, diz a publicação no Instagram.

