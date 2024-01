Entrada gratuita para elas; Estrela recebe Nova Venécia no Sumaré

Estrela do Norte recebe o Nova Venécia nesta quarta-feira (24), em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Capixaba. Após ser derrotado na primeira rodada por 2 a 0, Estrela busca “redenção” na segunda rodada, para se levantar no Capixabão.

O jogo será no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, começando às 19h. Aliás, o Nova Venécia vem de vitória sobre o Rio Branco de Venda Nova, outro representante do Sul do Estado, além do Estrela, no Campeonato Capixaba.

Estrela e Nova Venécia: mulheres não pagam!

Os ingressos são vendidos no dia do jogo, com o preço de R$ 20,00. Em seu Instagram oficial, o Estrela postou uma homenagem as torcedoras do Alvinegro do Sumaré. Aliás, a publicação, ressaltou o respeito pelas mulheres e também anunciou que a entrada do jogo de quarta-feira (24) será totalmente gratuita para elas.

Todavia, a publicação dizia “Elas tem Estrela, elas vão na raça. É preciso reconhecer e respeitar os espaços das mulheres. Para ter muitas de vocês junto com a gente, quarta-feira o ingresso é por nossa conta, no jogo contra o Nova Venécia. É só chegar, chegando!⁣”.

Começo ruim?

Estrela do Norte perdeu fora de casa no primeiro jogo do Campeonato Capixaba, e por mais que seja a primeira rodada, alguns torcedores estão impacientes com a situação do time.

Sobretudo, antes do inicio da competição mais importante do Espirito Santo, o alvinegro havia perdido dois amistosos, contra Porto Vitória e Itabirito-MG, respectivamente. Assim, mesmo com apenas uma derrota oficial na temporada, as três derrotas seguidas, contando com os dois amistosos, vem colocando um ponto de interrogação na cabeça dos torcedores estrelenses.

Leia também: Alerta ligado! Estrela vai buscar redenção em casa