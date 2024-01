Trecho da BR-262 em Domingos Martins é liberado após deslizamento de terra

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) liberou uma faixa da BR-262, em Domingos Martins, na manhã desta segunda-feira (29). O trecho, na altura do Km 89, estava totalmente interditado desde a noite do último domingo (28), por conta de um deslizamento de terra.

A equipe do DNIT está no local e liberou uma faixa no sistema pare e siga. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local e auxílio no tráfego.

O deslizamento de terra o trecho ocorreu após um forte temporal, que atingiu o município. Oito veículos foram atingidos com a terra e com pedras, e o trecho precisou ser totalmente interditado, próximo ao trevo do distrito de Aracê.

Um grande volume de terra cobriu a rodovia e acabou atingindo os veículos que passaram pelo local. De acordo com a PRF, apesar do susto, não houve feridos.