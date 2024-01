Chuva intensa interrompe abastecimento de água em cidade do ES

Diversas cidades do Espírito Santo estão sob alerta para chuvas intensas neste fim de semana. Entre elas, Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado, que como consequência das condições climáticas, teve o abastecimento de água interrompido neste sábado (27).

De acordo com a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o que provocou a interrupção do serviço na sede do município foi a elevada turbidez da água provocada pela lama.

A recomendação é de que a população economize água e pratique o reúso.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp 27 3422 0115 ou pelo telefone 115. A chamada é gratuita e o atendimento funciona 24 horas.