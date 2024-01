Chuvas em Cachoeiro: distrito de Pacotuba já registra alagamentos

As fortes chuvas que atinge a Região do Caparaó nos últimos dias tem preocupados moradores de diversas regiões do Sul do Espírito Santo. Na manhã desta sexta-feira (5), o rio Itapemirim transbordou e alagou quintais de casas dos moradores do distrito de Pacotuba, interior de Cachoeiro.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Inácio Daróz, o distrito de Pacotuba inundou por ser mais baixo do que a área central de Cachoeiro. “No momento, o rio Itapemirim está à 2m42. Não existe previsão de transbordamento. Somente na comunidade de Pacotuba, por ser um local mais baixo, lá a gente tem alguns pontos de transbordamento. A Defesa Civil está dando suporte para toda a população”, explicou.

Daróz informou ainda que a previsão é de chuvas fortes para a região do Caparaó e Sul do Espírito Santo e fez um alerta para toda a população. “O importante é imformar que estamos no alerta laranja. Significa que temos previsão de pancadas de chuvas fortes para toda a região do Espírito Santo, principalmente na região do Caparaó. Você que mora em áreas de risco, procure ver como está o ambiente ao seu redor e qualquer emergência ligue para a Defesa Civil (28)98814-3497”, relatou.

Por conta da previsão do tempo, a Defesa Civil do município realiza o monitoramento do volume do rio Itapemirim. Às 7 horas da manhã desta sexta (05) o volume de água estava 2 metros acima do normal e subindo. A informação está disponível no portal da Prefeitura de Cachoeiro, que divulga a informação de hora em hora. (https://www.cachoeiro.es.gov.br/defesa-civil/plantao/)