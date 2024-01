Chuva em Ibitirama: Defesa Civil monitora rio e alerta população

A Prefeitura de Ibitirama, juntamente com a Defesa Civil emitiram um alerta de chuvas fortes para o próximos dias no município e o monitoramento de rios que estão sendo feitos nesta quinta-feira (4). O coordenador da Defesa Civil de Ibitirama informou que desde segunda (1) chove na região.

Leia também: Chuva em Cachoeiro: Defesa Civil monitora o rio Itapemirim

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Ibitirama, Herivelto Loura, o município tem alerta de chuvas intensas para os próximos dias. “Tinha ontem um alerta de chuvas intensas. Agora vou pedir para emitirem um alerta de inundações e deslizamentos”, explicou.

Herivelto contou ainda que por conta do alto volume de chuvas, os rios devem chegar aos seis metros de altura, mas que não tem risco de transbordamento. “Choveu muito na cabeceira das serras. Isso pode favorecer que os rios cheguem aos seis metros de altura. O distrito de Pedra Roxa não está chovendo no momento”, relatou.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.