Chuvas intensas: Castelo declara estado de emergência em estradas rurais

O Prefeito de Castelo, João Paulo Nali, declarou, nesta sexta-feira (26), estado de emergência nas estradas rurais, afetadas pelas frequentes chuvas que têm impactado o município desde dezembro de 2023.

Segundo o decreto n⁰ 19.898, publicado, nesta sexta-feira (26), com validade de 180 dias, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para participarem das ações de reabilitação das estradas, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural (SEMIR), em colaboração com a Defesa Civil Municipal.

LEIA TAMBÉM: Correios Móvel Veicular começa nesta segunda (8) em Castelo

De acordo com a administração municipal, a grande quantidade de chuva tem causado sérios transtornos aos moradores que residem e transportam suas produções pelas vias rurais, por causa de atoleiros, buracos, valetas e trechos parcialmente interditados por deslizamentos de barrancos e encostas.

“Seguiremos trabalhando para, inicialmente, garantir a segurança e a mobilidade das pessoas. É um momento desafiador e bastante complexo, pois as chuvas persistem e complicam os serviços. Esse decreto emergencial é exclusivo para estruturar os serviços realizados e, assim como em anos anteriores, não servirá para realizar qualquer tipo de compra com dispensa de licitação”, explicou o prefeito.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.