Correios Móvel Veicular começa nesta segunda (8) em Castelo

O Correios Móvel Veicular (CMV) começa nesta segunda-feira (08) em Castelo. O CMV é um novo canal de atendimento e é uma agência itinerante que vai aos lugares mais distantes e de difícil acesso, garantindo o acesso aos serviços postais com a qualidade dos Correios. O CMV vai oferecer os serviços postais básicos que são ofertados nas Agências de Correios.

O projeto piloto será implantado inicialmente em Castelo e atenderá aos distritos de Patrimônio do Ouro, Estrela do Norte, Monte Pio e Limoeiro. Limoeiro será o primeiro distrito a ser atendido nesta segunda-feira (08).

Vale destacar que o Correios Móvel Veicular em Castelo é a primeira agência móvel dos Correios no Brasil e servirá de piloto para promoção de melhorias no processo e ampliação desse novo canal de atendimento para todo o país.

