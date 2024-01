Colônia de férias para idosos terá início na próxima terça-feira (9)

Colônia de férias para idosos terá início na próxima terça-feira (09), na Associação Bem Viver, em Cachoeiro de Itapemirim. Esta é a quarta edição do evento, promovido pela Unimed Sul Capixaba, e será realizada de terça a quinta-feira, das 7h20 às 9h20 e vai acontecer semanalmente até o dia 31 de janeiro.

Leia também: Veja os agitos do fim de semana na agenda do Guia A

O objetivo da colônia de férias é a promoção da saúde integral e do bem-estar de idosos e nesta temporada tem uma programação ainda mais diversificada, voltada para o entretenimento e a saúde física e mental de adultos e idosos.

Além das tradicionais aulas de ginástica funcional, os participantes poderão desfrutar de atividades recreativas, dançantes e esportivas. Podem participar tanto os clientes Unimed quanto o público em geral.

A colônia de férias é concebida como um espaço dedicado à descontração, lazer e convivência, proporcionando uma atmosfera propícia para o descanso e a diversão. Aliás, é importante ressaltar que, embora seja um projeto voltado para adultos e idosos, especialmente os participantes da Caminhada Orientada, não há uma faixa etária específica para participar.

Todos os clientes e membros da comunidade são convidados a desfrutar deste benefício, e não é necessário fazer inscrição. Basta que estejam presentes nos dias das atividades, na Associação Bem Viver.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.