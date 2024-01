Como estão as obras do Contorno de Itaoca, em Cachoeiro? Confira

As obras do Governo do Estadual de implantação, restauração e pavimentação da Rodovia ES-486, no Contorno de Itaoca, seguem a todo vapor no município de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado.

Além da pavimentação asfáltica, a rodovia vai receber sinalização vertical e horizontal, numa extensão de quase 3,5 quilômetros construídos pela empresa Serrabetume Engenharia Ltda.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), que cuida dessa obra, informa que a nova pista terá um acostamento seguro de três metros.

Segundo o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, a obra contará ainda com três intercessões para assegurar os cruzamentos em nível, levando mais segurança no trânsito de veículos. O valor do investimento da gestão estadual é de R$ 19,3 milhões.

Foto: Divulgação DER-ES

“Teremos 370 metros quadrados de calçada nas proximidades do perímetro urbano e no trecho de reabilitação além de defensas metálicas. A sinalização será no eixo e bordos em toda a extensão do pavimento, com sinalização horizontal e vertical, assim como tachas e tachões refletivos para melhor visibilidade dos usuários à noite”, detalhou Freitas.

Foto: Divulgação DER-ES