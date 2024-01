Conceição do Castelo: Defesa Civil atualiza município após chuva intensa

A Defesa Civil de Conceição do Castelo atualizou a situação do município, na tarde desta sexta-feira (5), após as fortes chuvas que atingiram várias cidades do Caparaó e Sul do Espírito Santo. Segundo o membro da Defesa Civil, Humberto Rocha, houve registros de pequena deslizamento de terras e atualizou o nível dos rios.

“Houve quedas de pequenas barreiras em algumas estradas vicinais, sem maiores transtornos. O nível do rio subiu 1 metro. Está tranquilo ainda. Não há risco de transbordamento”.

Humberto disse ainda há previsão de fortes chuvas para Conceição do Castelo e a Defesa Civil vai continuar em alerta. “Agora está estiado e fazendo calor. Há previsão de chuva para este final de semana. Alerta laranja para a regiao”, contou.

Fotos: Humberto Rocha/Defesa Civil de Conceição do Castelo