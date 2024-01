Rio Itapemirim continua subindo e atinge 2,20 metros acima do nível normal

A Defesa Civil segue monitorando o rio Itapemirim que continua subindo nesta sexta-feira (5), por conta das fortes chuvas que atingem a região do Caparaó. Na última medição, registrada às 13h, o rio estava 2,20 metros acima do nível normal e segue subindo. No fim da manhã, o distrito de Pacotuba já registrava vários pontos de alagamento.

A informação está disponível no portal da Prefeitura de Cachoeiro, que divulga a informação de hora em hora. Ainda segundo o portal, a previsão do nível do rio Itapemirim para às 16h é de que chegue até 2,47 metros. (Fonte: https://servicos.agerh.es.gov.br/sari/ ).

No entanto, o rio Itapemirim está sendo monitorado de perto desde a última quinta-feira (4), e a expectativa era receber o acúmulo de chuva da região do Caparaó, bacia hidrográfica do rio Itapemirim.

Inácio Daroz, coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, informou que a previsão é de chuvas fortes para a região do Caparaó e em várias outras cidades Sul do Espírito Santo e fez um alerta para toda a população.

“O importante é informar que estamos no alerta laranja. Significa que temos previsão de pancadas de chuvas fortes para toda a região do Espírito Santo, principalmente, na região do Caparaó. Por isso, pedimos para quem mora em áreas de risco, que monitore como está o ambiente ao seu redor e qualquer emergência ligue para a Defesa Civil”, comenta.

Em casos de urgência ou emergência, o contato da Defesa Civil é: (28) 98814-3497.