Conceição do Castelo discute projeto de eficiência energética

O prefeito de Conceição do Castelo, Christiano Spadetto, se reuniu com representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), da EDP e da Câmara Municipal para discutir a implementação de um projeto que visa promover a eficiência energética no município.

A ideia é levar para Conceição do Castelo o Programa “Energia Mais Produtiva”, desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, que consiste em melhorar a oferta de energia elétrica (especificamente energia trifásica) para fins de produção agrícola e agregação de valor aos produtos agropecuários das comunidades rurais capixabas.

LEIA TAMBÉM: Kennedy promove mutirão contra doenças provocadas por mosquito

De acordo com a administração municipal, o programa atenderá, inicialmente, as comunidades do Monforte Quente, Monforte Frio e Vargem Alegre, onde ainda há problemas com falta de energia elétrica.

Energia Mais Produtiva

O objetivo geral do projeto é promover eficiência energética no meio rural, capaz de aumentar a capacidade produtiva do agronegócio capixaba, por meio da conversão de sistemas monofásicos para trifásico, substituição de centros de transformações de baixa para alta tensão e reforço nas linhas tronco.