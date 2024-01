Kennedy promove mutirão contra doenças provocadas por mosquito

A Prefeitura de Presidente Kennedy promove um mutirão contra doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação será realizada por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental, realiza mutirão de limpeza e conscientização contra dengue, zika e chikungunya em Marobá, nesta quinta-feira (25).

A ação, que começa a partir das 8h30, será realizada na orla da praia e também em casas e terrenos próximos. Os participantes irão recolher lixo, materiais inservíveis e outros objetos que possam acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

Durante o mutirão também serão distribuídos capas de caixa d’água e hipoclorito. Além disso, serão distribuídos panfletos informativos sobre as doenças e como evitá-las.

A dengue, zika e chikungunya são doenças que podem causar graves problemas de saúde, incluindo morte. A prevenção é fundamental para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Algumas medidas simples podem ajudar a prevenir essas doenças, como:

Manter a caixa d’água sempre tampada;

Retirar água de plantas e vasos;

Guardar garrafas e recipientes plásticos em locais fechados;

Evitar deixar água parada em pneus, calhas e outros objetos;

Colocar areia nos pratos de plantas;

Eliminar possíveis criadouros do mosquito, como lixo e entulho.

Com a participação dos moradores, é possível reduzir o risco de transmissão dessas doenças e garantir a saúde de todos.

