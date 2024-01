Concurso público: prefeitura de Dores do Rio Preto abre edital

A Prefeitura de Dores do Rio Preto abrirá concurso público para contratação de novos servidores para a administração municipal. O edital do certame deve ser publicado no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (1).

O anúncio foi feito pelo prefeito Ninho (Progressistas), por meio das sua rede social, nesta quarta-feira (31).

“Todos vocês podem procurar o referido edital e estarem acompanhando o concurso público. Nós temos um cronograma agora a ser seguido para que a gente possa dar toda transparência, todas as informações, todos os direitos individuais”, explicou o chefe do Poder Executivo municipal.

Veja o vídeo