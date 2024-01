Confira os cuidados para mães e bebês e a amamentação durante o verão

Com o verão, as altas temperaturas trazem, então,mais desafios para as mães que estão na fase da amamentação.

A pediatra neonatologista e intensivista pediátrica, Maura Moulin Rodrigues, da Unimed Sul Capixaba, traz, assim, dicas para auxiliar as mães nesse período.

Desta forma, promove uma amamentação saudável e confortável durante os dias de calor.

A estação pode trazer, portanto, desconforto e irritabilidade para mães e bebês, mas nada que não possa ser superado com alguns cuidados e um pouco mais de atenção.

O que fazer?

Segundo a pediatra, normalmente, nos dias mais quentes aumenta-se o número de vezes que o bebê deseja o seio materno.

“As mamadas têm mais frequência e são mais curtas, ou seja, por menor tempo, isto porque o leite anterior contém mais água e hidrata bem. O bebê que mama ao seio exclusivamente não precisa de água”, frisa.

A coordenadora de marketing da Unimed Sul Capixaba, Dayana Destefani, sempre procura ingerir água antes de amamentar sua bebê Maitê, de seis meses, e deixá-la com roupa confortável.

Foto: Assessoria Unimed Sul Capixaba

“Me importo mesmo é com o conforto, roupa fresca sempre e de algodão. Procuro por ambiente fresco, que tenha ar-condicionado ou ventilador. Coloco também sempre um paninho fresco entre os meus braços e a cabecinha dela. Faço isso para evitar o calor humano e a transpiração de nós duas”, conta Dayana.

O banho também é, conbtudo, muito importante, pois além de ser refrescante, traz calma.

“Não é preciso dar banho completo várias vezes ao dia no bebê, algumas vezes basta molhar o bebê com um pouco d’água para acalmar”, explica a médica.

Mamãe bem hidratada

É importante a lactante manter-se bem hidratada para a adequada produção de leite.

O aumento da ingestão de líquidos como água fresca, água de coco, suco de frutas naturais e chás gelados é recomendado.

Evitar refrigerantes, comer bastante frutas, verduras e legumes frescos, também são recomendações da pediatra.

Leia também: Residência em saúde: Hospital Evangélico lança edital; veja as vagas

Aliás, para as mamães que estão com seus bebês nas unidades da Unimed Sul Capixaba, as clientes contam com a orientação da equipe multidisciplinar com pediatra, nutricionista e fonoaudióloga para as orientações neste período.

“É importante destacar que amamentar traz conforto e acalma o bebê, sendo também um alívio ao calor intenso, além de ser a melhor forma de hidratação e o alimento adequado até seis meses de forma exclusiva”, ressalta a médica.