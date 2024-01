Confusão por causa de pé de café quase termina em morte em Muniz Freire

Na noite da última sexta-feira (19), um homem e uma mulher prosseguiram até a Polícia Militar após serem ameaçados por um vizinho que estava armado com uma espingarda e um facão dentro da propriedade deles na localidade de Córregos dos Carneiros, em Muniz Freire.

Segundo informações da PM, os donos relataram aos militares que moravam em Córrego dos Carneiros, onde a propriedade do homem fazia divisa com uma propriedade do irmão. Na semana passada, o irmão do solicitante teria cortado alguns pés de café e feito uma cerca dividindo as propriedades, mas teria invadido parte do terreno que não pertencia a ele. Nisso, o homem teria ameaçado o casal com uma espingarda.

Entretanto, os solicitantes continuaram relatando que três dias após o fato, o homem teria entrado na propriedade, sem autorização, dizendo que iria usar o poço do local para encanar água para a casa dele. Neste momento, o agressor tentou atacar o irmão com uma enxada, sendo impedido pela mulher, que entrou na frente em defesa do companheiro.

Após o fato, com medo e na intenção de proteger seus filhos, o casal teria seguido para casa de parentes em Piaçu, mas tiveram que retornar à residência para buscar alguns pertences, momento em que novamente foram atacados pelo suspeito, que tentou desferir golpes de facão contra o irmão.

A guarnição acompanhou o casal até a residência para que pudessem pegar o que era necessário. Equipes fizeram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado no momento do fato. As vítimas foram orientadas a registrar a ocorrência em uma delegacia para tomada das devidas providências quanto ao caso.