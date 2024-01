Suspeito de liderar facção em outro Estado é preso no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), realizou, na última sexta-feira (19), uma operação conjunta com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e efetuou a prisão de um homem de 33 anos, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

De acordo com a PCES, o homem é apontado nas investigações da Delegacia de Polícia (DP) de Teófilo Otoni como segundo na lista de comando da facção “Comando Vermelho”, na cidade mineira. A ação, segundo a Polícia, ocorreu no bairro Jacaraípe, na Serra. Ao chegar no endereço onde o alvo estava e anunciar a presença policial, a equipe foi recebida pela esposa e pelo filho do suspeito.

O filho do suspeito correu para dentro do imóvel provavelmente para avisar seu pai que a equipe policial estava presente no endereço. Em virtude da demora em abrir o portão de acesso ao imóvel, o suspeito empreendeu fuga pelos telhados das casas vizinhas, mas foi perseguido e capturado dentro de um lava-jato da região.

Durante as buscas no imóvel foram encontrados dois celulares e um tablet. Os itens arrecadados foram entregues à equipe de policiais civis de Minas Gerais para prosseguimento das diligências.

O homem foi conduzido a sede do DEHPP e após os procedimentos de praxe, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.