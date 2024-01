Conheça os novos conselheiros tutelares de Presidente Kennedy

Os novos conselheiros tutelares de Presidente Kennedy tomaram posse nesta quarta-feira (10), em cerimônia realizada no Auditório da Secretaria de Educação. Aliás, os conselheiros titulares, eleitos em outubro de 2023, terão mandatos para o quadriênio 2024-2028.

Conselheiros titulares:

Elisângela Gomes

Diaique Ferreira Gomes

Lucimar Nunes (presidente)

Rhaiana Silva

Rosiane Barreto

Conselheiros suplentes:

Deriane Barreto

Maria Pacheco

Edilane Silva

Júlia Santos

Thyaydany Telles

Todavia, a cerimônia de posse contou com a presença do prefeito Dorlei Fontão da Cruz, do secretário de Assistência Social Tancredo Almeida Silveira, de vereadores, secretários municipais e população.

Contudo, em seu discurso, o prefeito Dorlei Fontão da Cruz parabenizou os novos conselheiros e destacou a importância do trabalho deles para a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

“Os conselheiros tutelares têm um papel fundamental na defesa dos direitos das nossas crianças e adolescentes. São eles que estão na linha de frente para garantir que esses direitos sejam respeitados”, disse o prefeito.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelos direitos da criança e do adolescente, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Aliás, entre as atribuições dos conselheiros tutelares estão:

Atender as crianças e adolescentes que estão em situação de risco ou vulnerabilidade;

Encaminhar as crianças e adolescentes às autoridades competentes quando necessário;

Representar a criança ou o adolescente em juízo;

Realizar ações de prevenção à violência contra crianças e adolescentes.

Os novos conselheiros tutelares de Presidente Kennedy iniciarão os trabalhos ainda nesta quarta-feira (10).