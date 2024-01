Conselho de Medicina Veterinária do ES abre concurso para diversas vagas

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo está com edital aberto para a realização de concurso público a fim de preencher vagas e formação de cadastro de reserva do ensino médio e superior.

A banca organizadora é o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE). Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 19 de fevereiro.

A taxa de inscrição custa R$ 55,00 para o cargo de agente administrativo, R$ 65,00 para o cargo de fiscal e R$ 90,00 para o de advogado.

A primeira fase do concurso consiste em prova objetiva, tem data de aplicação prevista para 07 de abril. O edital completo está publicado no site do IBADE (www.ibade.org.br).

Mais informações > 21 3674-9190 e/ou [email protected].