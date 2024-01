Coren-ES lamenta morte de enfermeira assassinada em Alfredo Chaves

O Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES), lamentou na manhã desta terça-feira (16), a morte da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, que foi encontrada morta com marcas de tiros na última quinta-feira (11), às margens da ES 383, na localidade de Iracema, em Alfredo Chaves.

Na redes sociais, o Coren-ES publicou uma nota lamentando a trágica perda da enfermeira Íris Rocha.

“É com profundo pesar que o Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) recebe a trágica notícia do falecimento da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, ocorrida de forma brutal em Alfredo Chaves, no Sul do Estado. A jovem, que dedicou sua vida ao cuidado e bem-estar dos pacientes, foi vítima de um ato de violência que choca a todos nós. Íris Rocha, além de sua dedicação à Enfermagem, carregava consigo a alegria de estar gerando uma nova vida, pois estava grávida de 8 meses”, diz a nota.

Entretanto, o presidente do Coren-ES, Dr. Wilton José Patrício também expressou seu profundo lamento da morte da jovem. “É com um sentimento de consternação e tristeza que recebemos a notícia do falecimento da Íris. Esse caso deixa um vazio imensurável na Enfermagem do Espírito Santo. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, e nos solidarizamos nesse momento de dor e perda”, lamenta José.

“Neste momento de luto, o Coren-ES clama por justiça, buscando respostas para esse ato de extrema crueldade. Que a memória de Íris Rocha permaneça viva em nossos corações, como exemplo de dedicação e amor à profissão”, finalizou.

O corpo da Íris foi reconhecido por familiares na última segunda-feira (15), no Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves.