Corpo encontrado no rio Itapemirim é identificado

Foi identificado o corpo encontrado na tarde da última terça-feira (30), no rio Itapemirim, no km 414 da BR-101, na Safra, na divisa de Cachoeiro e Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, Diego Fernandes da Silva de Oliveira Borges, de 41 anos, estava desaparecido desde o último domingo (28), após ser afogar no rio próximo ao bairro Ilha da Luz.

De acordo com a PM, os militares receberam informações de que havia um corpo boiando dentro do rio Itapemirim, no bairro Safra. Ao chegarem no local, avistaram um corpo preso às pedras da ponte velha, já em estado de decomposição.

No local, uma pessoa se identificou como sendo enteado da vítima e relatou aos policiais que seu padrasto de nome Diego Fernandes da Silva de Oliveira Borges teria se afogado no rio Itapemirim no último domingo (28), próximo ao bairro Ilha da Luz, e que o corpo encontrado seria de seu padrasto.

A equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local e retiraram o cadáver do rio. A equipe da Perícia Técnica da Polícia Civil removeu o corpo para o Departamento Médico Legal (DML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.