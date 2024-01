​Craques do futevôlei nacional se apresentam na Arena de Verão Vila Velha

Quem gosta de futevôlei não pode perder a programação da Arena de Verão deste final de semana. No sábado (20), acontece o Torneio de Futevôlei (masculino e feminino), das 8 às 18h, com atletas capixabas. Aliás, a final do torneio será no domingo (21), quando as equipes campeãs receberão suas premiações. Todavia, a Arena de Verão é uma ação da Prefeitura de Vila Velha, na Praia da Costa.

Após a premiação, será a vez dos grandes craques do futevôlei nacional demonstrarem suas habilidades entre a bola e a areia, no Desafio das Estrelas, com a presença dos jogadores Paraná (DF), Vitinho (DF), Lana (DF), Vanessinha (RJ), Lane (ES), Ray (ES), Rhuan (ES) e Renan (ES), que são sempre muito aplaudidos em suas apresentações.

Sobretudo, a Arena de Verão na Praia da Costa, em Vila Velha está agitando a programação esportiva do mês de janeiro na cidade, com sucesso de público. Aliás, o evento oferece competições em várias modalidades esportivas, como também aulões abertos de circuito funcional, dança e beach tennis. Todavia, o espaço conta com uma boa estrutura, com arquibancadas cobertas, área de convivência com estandes de comidas e bebidas (que funciona como praça de alimentação) e banheiros químicos.

Lazer infantil com brinquedos infláveis

Para alegria da criançada, a programação também oferece três dias de atividades infantis no período da tarde (quarta, quinta e sexta-feira), da 14h às 17h, com futebol de sabão, que também será montado no sábado (20), juntamente com o castelão, um brinquedo bastante disputado entre os baixinhos.

Evento Religioso

Contudo, aos sábados acontecerá ainda um evento religioso voltado para o público gospel, realizado pela igreja Missão Praia da Costa, promovido pelo grupo de jovens da instituição.

A arena está montada na avenida Antônio Gil Veloso, em frente ao Quality Hotel. Uma iniciativa da Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que aliás, está oferecendo diversas atividades gratuitas para a comunidade até o 28 de janeiro, do horário da manhã até a noite.

Confira a programação da Arena de Verão:

Segunda a sexta (Até sexta-feira – 19)

7 às 8h – Circuito funcional

12h30 e 17h – Aulas de zumba

8 às 12h – Torneio Infantil de Beach Soccer (masculino e feminino)

14 às 17h – Lazer infantil, com brinquedos infláveis (quarta, quinta e sexta-feira)

18 às 21h – Torneio Adulto de Beach Soccer (masculino e feminino)

Sábado (20)

8 às 18h – Torneio de Futevôlei (masculino e feminino)

12h30 e 17h – Aulas de zumba

18 às 20h – Culto dos Jovens da Igreja Missão Praia da Costa

Domingo (21)

8 às 12h – Final do Torneiro de Futevôlei (masculino e feminino) e Desafio das Estrelas de Futevôlei, com presença dos atletas como: Lane (ES), Ray (ES), Lana (DF), Vanessa, Paraná (DF), Victor (DF), Renan (ES), Rhuan (ES).

12h30 e 17h – Aulas de zumba

Segunda a sexta (22 a 26)

7 às 8h – Circuito funcional

8 às 12h – Clínica de Beach Tennis – PC MIL

14 às 17h – Lazer infantil, com brinquedos infláveis (quarta, quinta e sexta-feira)

16 às 20h – Clínica de Beach Tennis – PC MIL

Sábado (27)

8 às 14h – Torneio de Beach Tennis (masculino e feminino)

14h30 e 17h – Aulas de zumba

18h – Culto dos Jovens da Igreja Missão Praia da Costa

Domingo (28)

8 às 14h – Finais de Beach Soccer adulto e master (masculino e feminino)

14h30 e 17h – Aulas de zumba