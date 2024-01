Crédito rural cresce de julho a dezembro de 2023 no ES

A aplicação de crédito rural no Espírito Santo cresceu 25,2% nos primeiros seis meses do ano-safra, após o lançamento do Plano de Crédito Rural realizado em julho de 2023 pelo Governo do Estado, em parceria com a União e diversas instituições financeiras e representativas dos produtores rurais e pescadores. O comparativo do valor aplicado é referente aos meses de julho a dezembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano-safra anterior. O ano-safra começa em 1º de julho e vai até junho do ano seguinte, período que acompanha o calendário das safras agrícolas no Brasil.

