Criança é atropelada por carro em rua movimentada de Cachoeiro

Um menino de 11 anos foi atropelado por um carro, na tarde desta quarta-feira (10), na avenida José Rosa Machado, no bairro Alto Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Imagem forte! Vídeo mostra momento do acidente que matou jovem em Cachoeiro

De acordo com informações da Polícia Militar, o menino foi atingido ao atravessar a rua, e precisou ser socorrido para o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida pela polícia.

Até o fechamento da reportagem, o boletim de ocorrência da Polícia Militar ainda não havia sido confeccionado. Assim que obtivermos as informações da PM, a matéria será atualizada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.