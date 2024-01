Crianças recebem capacitação contra afogamento no ES

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), em parceria com a Prefeitura de Vila Velha, vai ensinar noções básicas de prevenção e salvamento aquático para 30 alunos com idade entre 9 e 12 anos.

LEIA TAMBÉM: Praias: Bombeiros dão dicas de como aproveitar o verão com segurança

Esta é a primeira turma do Projeto Bom Peixinho, que busca educar sobre os riscos do afogamento e proporcionar maior segurança à população capixaba. As aulas ocorrem dos dias 22 a 28 de janeiro e a turma já foi formada.

Em 2023, o Espírito Santo registrou 168 mortes por afogamento. Nas duas primeiras semanas de 2024, o Estado já acumula oito óbitos.