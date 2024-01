Dançando nas praias! Projeto da aulas de dança nas praias de Anchieta

Iniciou nesta segunda-feira (8), o projeto “Dançando nas Praias”. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Anchieta por meio da Secretaria dos Esportes e da Juventude. As aulas irão acontecer de segunda a quinta-feira, a partir das 8h30, nas praias de Castelhanos, Ubu, Coqueiro e Costa Azul (Iriri).

As danças são de expressões corporais e irão trabalhar vários ritmos. Quem vai comandar a atividade é o professor Tarciano Cabral, que tem experiência na modalidade.

“As danças têm o objetivo de proporcionar aos participantes um momento de atividade física em meio à beleza natural das praias do município. Além disso, é uma forma divertida e eficaz de manter o corpo ativo e saudável, além de ser uma excelente maneira de a integração entre os banhistas”, destaca o titular da pasta, João Orlando Simões.

CRONOGRAMA 08 a 25/01/2024

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.