Dengue: aumento de casos são registrados em Cachoeiro

Enquanto o calor do verão persiste, os casos de dengue continuam a se multiplicar, exigindo atenção redobrada da população.

A médica reumatologista, coordenadora do Pronto Atendimento da Unimed Sul Capixaba, Luiza Vallory Alochio, relata que houve um aumento significativo no número de atendimentos relacionados à dengue.

“Em todo mês de dezembro de 2023 nós tivemos 79 atendimentos registrados no Pronto Atendimento classificados como dengue. E em janeiro de 2024, já na primeira quinzena, nós já ultrapassamos esse número. Já realizamos 80 atendimentos relacionados à dengue”, constata.

O objetivo do Pronto Atendimento Digital da Unimed Sul Capixaba, inaugurado em dezembro de 2023, é exatamente oferecer atendimento mais rápido para pacientes, inclusive, que estão fora de Cachoeiro de Itapemirim em virtude das férias, quando fica mais difícil esse acesso ao Pronto Atendimento físico.

“Com o PA Digital podemos atender também esses aumentos de demanda que são sazonais, como acontece com os casos de dengue no verão e no inverno os quadros gripais, principalmente aqueles casos leves, em que podemos fazer esse acompanhamento em formato de telemedicina.

É possível fornecer orientações, prescrição de sintomáticos em domicílio e o acompanhamento e vigilância dos sinais de alarme, importantes nos casos de dengue”, explica Alochio.

A médica afirma que o seguimento em telemedicina é eficaz e permite ao paciente manter-se no conforto do domicílio, com orientações e suporte médico necessários.

Além disso, evita sobrecarga do serviço físico do Pronto Atendimento, garantindo maior tranquilidade no cuidado daqueles casos com sinais de alarme e indicação de avaliação e suporte em ambiente hospitalar.

“Através do atendimento digital é possível também emitir atestado médico e fazer a solicitação e reavaliação de exames, como precisamos fazer frequentemente naqueles casos em que há alteração no hemograma durante a dengue”, lembra Luiza, coordenadora do PA Digital.

A médica infectologista da Unimed Sul Capixaba, Luiza Morandi, ressalta a importância da vacinação como ferramenta fundamental na luta contra a dengue.

“Duas opções estão disponíveis: a Qdenga®️, licenciada para pessoas entre 4 e 60 anos, e a Dengvaxia®️, indicada para faixa etária entre 6 e 45 anos. As vacinas já foram incorporadas na rede pública e estão sendo distribuídas para um grupo limitado, com prioridade para os grupos de risco, de acordo com a disponibilidade. Também estão disponíveis em clínicas particulares de vacinação.

Pronto Atendimento Digital

O serviço pode ser acionado pela assistente virtual Isa, no WhatsApp (28) 2101-6255, pelo site www.unimedsulcapixaba.coop.br ou ainda pelo Aplicativo Unimed Cliente, é feito a triagem com enfermeiro até o atendimento médico.

Durante o verão, o Pronto Atendimento Digital conta com um desconto de 50% na coparticipação, sendo o uso exclusivo para clientes da Unimed Sul Capixaba. A promoção vai até 29 de fevereiro de 2024.

O serviço também está disponível em Cachoeiro de Itapemirim, inicialmente no Pronto Atendimento do Hospital Materno-Infantil Unimed, onde os clientes podem optar por utilizar o Pronto Atendimento Digital, agilizando o tempo de atendimento na unidade física.