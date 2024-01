Dengue: receber bem o agente de endemias faz parte da prevenção

Em todas as épocas do ano, a prevenção contra a dengue é primordial. Com a chegada do verão e as altas temperaturas, esses cuidados devem ser redobrados já que o mosquito Aedes aegypti encontra, desta forma, condições ideais para sua reprodução.

Contudo, nesse cenário, a participação ativa e consciente da população, junto às ações do poder público, é um fator determinante no combate à propagação de doenças como dengue, zika e chikungunya.

Portanto, para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro, a recepção dos agentes de endemias em domicílios assume um papel fundamental, tornando-se uma peça-chave nesse esforço coletivo para evitar a proliferação do mosquito.

Segundo a pasta, os agentes, com frequência, encontram dificuldades para efetivar as visitas domiciliares. Estas, contudo, consistem em ações de vistorias para eliminação de larvas e possíveis criadouros do Aedes aegypti.

Se o motivo, portanto, para não permitir o acesso é insegurança ou desconfiança, a Semus lembra aos moradores, contudo, que os agentes de endemias sempre trajam uniformes e acessórios com o brasão da Prefeitura de Cachoeiro, em destaque, para facilitar a identificação.

Aliás, quanto aos imóveis fechados, caso o morador tenha se ausentado de casa por longo período, em função das férias, por exemplo, a recomendação é a de que a visita dos agentes seja solicitada por meio da Ouvidoria Geral do Município.

O telefone é 156 e os demais canais, como o WhatsApp (98814-3357) e o aplicativo Todos Juntos.

Principais ações realizadas pelos agentes de endemias:

Vistorias Domiciliares: os agentes realizam visitas às residências para identificar possíveis criadouros do Aedes aegypti. Durante essas vistorias, eles verificam áreas propensas ao acúmulo de água parada, como vasos, recipientes, calhas e outros locais, realizando a eliminação ou tratamento adequado.

Orientações à Comunidade: Além da inspeção física, os agentes fornecem orientações educativas aos moradores. Informam sobre práticas preventivas, esclarecem dúvidas e promovem a conscientização sobre a importância de medidas simples para evitar a proliferação do mosquito.

Tratamento de Focos: Quando identificam criadouros do mosquito, os agentes aplicam larvicidas para eliminar as larvas, interrompendo o ciclo de desenvolvimento do Aedes aegypti.

Monitoramento Epidemiológico: Os agentes mantêm registros detalhados das áreas visitadas, permitindo o monitoramento epidemiológico e a identificação de regiões com maior incidência de casos, direcionando estratégias específicas.

Atuação em Epidemias: Em situações de surto ou epidemia, os agentes intensificam suas ações, ampliando as visitas e a conscientização para conter, rapidamente, a propagação das doenças.