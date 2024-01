Denúncias levam PM a pontos de tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte

Policiais militares do Grupo de Abordagem do 3º Batalhão apreenderam diversos materiais para embalo de drogas e cocaína na noite da última terça-feira (23), no bairro Silvana, em Bom Jesus do Norte.

A Polícia Militar informou que policiais receberam denúncias anônimas de que haviam casas abandonadas em um beco que estava sendo utilizada para esconder drogas.

Diante das informações, os militares realizaram buscas no local e encontraram em meio à algumas telhas uma mochila preta contendo 109 papelotes de cocaína e diversos materiais para embalar as drogas.

Diante disso, nenhum suspeito foi localizado no imóvel abandonado e o material apreendido foi entregue na delegacia do município.