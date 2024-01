Suspeitos de tráfico de drogas são presos pela polícia no Caparaó

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam dois homens suspeitos e apreenderam drogas, arma de fogo, munições e dinheiro na tarde da última (23), no bairro Clerio Moulin, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais visualizaram os dois homens, já conhecidos pela suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas saindo de uma residência, que ao perceberem a viatura mudaram de direção e retornaram, levantando suspeita.

No entanto, os homens foram abordados na residência e com um deles, de 34 anos, os policiais encontraram uma pedra de crack embalada que havia acabado de comprá-la. Com o segundo suspeito, de 21 anos, não localizaram drogas, porém na residência, em cima de um móvel, localizaram um prato de cor branca contendo duas pedras grandes de crack e 14 pequenas, além de diversas sacolas transparentes e uma porção de crack picotada para embalar.

No quarto do suspeito de 21 anos, os militares encontraram uma pochete de cor preta com um revólver calibre 32 municiado com três munições, além da quantia de R$ 149,00 reais em espécie. Além desses, um recipiente contendo cinco pedaços médios e duas buchas de maconha.

Os suspeitos de 34 anos e 21 anos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a 6° Delegacia Regional de Alegre. O suspeito de 21 anos assumiu a propriedade dos materiais apreendidos.