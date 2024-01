Que tal iniciar o ano fazendo se planejando financeiramente? Especialistas do Serasa oferecem algumas sugestões que podem te ajudar. Confira algumas dicas de como melhorar sua relação com o dinheiro em 2024 e entre o ano com o pé direito.

Tenha um sonho para colocar na ponta do lápis

Normalmente, temos uma lista infinita de coisas que desejamos realizar. Que tal começar pelo principal? O sonho é seu motor para ser mais criativo(a) e ousado(a). Se sonhar for difícil demais para você, estabeleça um objetivo ou uma meta para que você canalize sua energia e ação. Em seguida, pergunte-se: como eu poderia realizar este sonho hoje?

O que eu preciso fazer para que este objetivo se torne realidade? Como diria Emicida, “você é o único representante do seu sonho na face da terra. Se isso não fizer você correr. Eu não sei o que vai”.

A prática leva à perfeição

Administrar seu dinheiro todos os meses é um processo constante e desafiador. Há diversos modelos de acompanhamento para conseguir saber quanto entra e quanto sai. O segredo não está em anotar os gastos; o ideal é planejar antes para onde o dinheiro vai e depois seguir o plano.

Pode ser que você fracasse no primeiro mês, faz parte da jornada do autoconhecimento financeiro. Observe o que falhou e teste novamente. Após um tempo de prática, você vai entender melhor qual seu jeito de lidar com as suas finanças. Lembre-se: planejamento financeiro é feito para pessoas, e não para máquinas, caro ser humano!

Sua inteligência emocional te ajudará a lidar melhor com o dinheiro

Conheço muitas pessoas que gastam dinheiro compulsivamente para lidar com suas emoções, mas não precisamos pensar somente no compulsivo. Observe sua relação emocional com o dinheiro: o que eu faço quando estou _________ (triste, estressado(a), magoado(a), feliz)?

Comece a observar como você gasta seu dinheiro quando se sente assim. Como disse Bion, “a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional”. Então, se for possível, busque ajuda psicológica para tratar a raiz da questão.

Aprenda a gerar mais renda

Seja ambicioso(a) para gerar mais dinheiro. Quanto você deseja receber de renda? O que você tem feito de forma prática para gerar mais dinheiro? Eu gostaria que alguém tivesse me ajudado a pensar mais nos meus próximos passos em relação à minha carreira. Qual é o seu próximo cargo? Você está trabalhando e estudando para conseguir esta oportunidade?

Não há uma fórmula mágica para o enriquecimento

Sei que muitas pessoas buscam atalhos para dobrar, triplicar o dinheiro e, por falta de conhecimento, caem em golpes e pirâmides financeiras. Neste caso, quanto mais conhecimento melhor.

Então estude, pratique guardar dinheiro com constância e disciplina, procure fontes confiáveis, converse com as pessoas e profissionais da área antes de tomar qualquer decisão em relação ao seu dinheiro. Rentabilidades exorbitantes não existem!

Agora que você acessou esses cinco conselhos através da leitura, seu desafio é colocar a mão na massa. Por onde você deseja começar?