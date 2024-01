Mulher pula de veículo para fugir das agressões do marido em Marataízes

Uma mulher viveu momentos de terror após ser agredida pelo próprio marido no interior de um veículo, na noite do último domingo (28), na Barra do Itapemirim, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, por volta das 22h, os guardas ouviram buzinas e gritos de socorro vindo de um carro Fiat Toro cinza, onde a vítima havia pulado do carro pedindo ajuda.

No entanto, a vítima relatou aos guardas que foi agredida fisicamente por seu marido após uma discussão leve devido a discordâncias, mas a situação escalou quando o agressor acelerou o veículo em alta velocidade. Ela agiu rapidamente, desligando o veículo automaticamente, momento em que o agressor ameaçou matá-la, cortar sua cabeça e pendurá-la.

Ao perceber a proximidade da base da Guarda Municipal, a vítima começou a pedir socorro. Seu marido a agrediu, desferindo um soco em sua cabeça, jogando-a ao chão e pisando em sua cabeça. A vítima manifestou o desejo de representar contra o agressor.

Diante disso, o suspeito foi conduzido para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim.