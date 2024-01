Domingos Martins: motociclista morre após bater em carro na BR-262

Um motociclista morreu após bater com a moto em que conduzia na traseira de um carro de passeio que seguia no km 36 da BR-262, em Domingos Martins. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 6h deste sábado (6).

Leia também: Itapemirim: uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida em acidente

Informações iniciais da PRF indica que o motociclista seguia sentido Vitória, quando teria batido na traseira de um carro.

Entretanto, o condutor chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.