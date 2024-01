Duas pessoas morrem e carro pega fogo em acidente grave

Duas pessoas morreram e um carro pegou fogo em um grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (20), no km 25 da BR 262, em Viana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o acidente, a caminhonete pegou fogo.

As primeiras informações são de que o veículo teria se chocado em uma árvore. Equipes da PRF de Viana, Samu e Bombeiros estão no local. Por enquanto a reportagem segue aguardando maiores informações sobre interdição e vítimas.

Em breve mais atualizações.

