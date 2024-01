É possível ter férias de qualidade com as crianças em casa? Descubra!

As férias já começaram e sabemos que sem a rotina de atividades escolares as crianças passam grande parte do tempo ociosos. Contudo, nem sempre as famílias se dar ao luxo de viajar, ir para a praia.

Em alguns casos, as crianças estão de férias, mas os pais ainda precisam trabalhar, então, como fazer para que elas não passem o tempo todo apenas em jogos eletrônicos, por exemplo?

Tenha calma

De acordo com a psicóloga Renata Charra, por vezes os pais não sabem o que fazer para ajudá-los. Contudo, a primeira coisa a ser feita é: manter a calma.

“Devemos pensar que não precisamos ter todo tempo do mundo para eles nem dedicação exclusiva, mas, que sim: eles precisam de ter tempo de qualidade conosco e que ainda podemos aproveitar esse tempo fortalecendo nossos vínculos”, explica.

Aliás, segundo ela, esses dias de intensa convivência serão renovadores para todos e que sabendo usufruí-lo trarão descanso, proximidade e, claro, muita diversão.

Leia também: Back to Black | Cinebiografia de Amy Winehouse ganha 1º trailer; veja

Diante disso, a especialista dá dicas de como tirar o máximo de proveito desse tempo livre e estreitar laços entre pais e filhos:

Vamos às dicas

–Façam atividades criativas com as crianças

Para não desperdiçar nenhum minuto desses dias tão preciosos para a família, é muito importante que todos deixem as preocupações e distrações de lado – inclusive os celulares – e vivam intensamente cada momento. Para cuidar das crianças, em especial, também é preciso muita criatividade.

Acostumadas à rotina da escola, com muitas atividades e amigos para brincar, quando as férias chegam é com os pais que fica a responsabilidade de entretê-las. Durante este período, é interessante mesclar atividades lúdicas com outras que exercitem o corpo e a mente dos pequenos, para que eles não percam o ritmo que já têm.

–Assistam filmes em família

As férias também costumam ser um tema recorrente nas produções do cinema, já que viagens em família geralmente rendem experiências divertidas, e consequentemente, roteiros cheios de bom humor. Então, não perca tempo. Organize uma sessão de filmes em casa e aproveite os dias de descanso com os filhos. Dar boas risadas juntos traz alegria e cumplicidade para qualquer relação.

SUGESTÃO DE FILMES:

✅Dia do Sim

✅Extraordinário

✅Esqueceram de Mim

✅Divertidamente

✅ Léo

–Organizem viagens e passeios

(Não precisa gastar muito)

Nesse período, os gastos com viagens, passeios e outras atividades se tornam uma preocupação para muitas famílias, mas acredite, dá para fazer muita coisa gastando pouco. Seja em uma viagem ou nas atividades a serem feitas na sua cidade, fique atento aos benefícios para crianças. Lembre-se, o segredo é gastar mais tempo com eles, o lugar e a atividade são de “menos”.

–Se divirtam durante as viagens

aliás, viajar em família é uma delícia. Poder aproveitar com todo mundo alguns dias de descanso e levar as crianças para conhecerem novos lugares e culturas é demais! Os preparativos para o início da aventura em família e mesmo a ansiedade para chegar ao destino fazem com que elas fiquem bastante animadas.

–Deixe de lado o celular

Por fim, portanto, para não desperdiçar esses dias tão preciosos para sua família, é importante que todos deixem as preocupações e distrações de lado. Para isso, diminuam o tempo em frente à televisão ou mexendo no celular porque assim pais e filhos conversarão mais, poderão brincar juntos e viverão intensamente cada momento. E acredite, essa fase vai deixar saudade depois.

“Eles precisam disso. Ajuda a melhorar a autoestima e autoconfiança, reforça o vínculo e ajuda a melhorar a relação”, reforça Renata.