EDP realiza treinamento de Eficiência Energética no Sul do ES

Os servidores das Prefeituras de Alegre, Vargem Alta, Muqui e Rio Novo do Sul, participaram este mês de um treinamento com o objetivo de capacitar as equipes que farão a utilização e manutenção da rede de iluminação pública. Ao todo, 80 pessoas foram capacitadas com a iniciativa.

Durante o ano de 2023, considerando as quatro cidades, a EDP, distribuidora de energia elétrica do Espírito Santo, por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), investiu mais de R$ 2,6 milhões na modernização de cerca de 3 mil luminárias, com a substituição de equipamento ineficientes por tecnologia LED.

As capacitações realizadas visam consolidar os hábitos de eficiência energética nas localidades contempladas, difundindo os seus conceitos e agregando valor ao investimento realizado.

Com isso, ao término das implementações de todos os projetos, são realizados treinamentos em que são apresentados os objetivos e benefícios do programa para as prefeituras, dicas de economia de energia em ambientes de trabalho e domiciliares, operação e manutenção eficiente dos novos equipamentos.

Além de dar visibilidade aos temas globais do setor, como a matriz energética brasileira, o Sistema Interligado Nacional (SIN) e conceitos básicos de luminotécnica.

“Contribuir para tornar a iluminação pública das cidades mais eficiente está em linha com a missão da EDP de usar a energia para promover o bem-estar. Ao colaborar com a administração pública na promoção do uso seguro e responsável da energia elétrica, resultando na redução de despesas municipais, a empresa concretiza seu compromisso em melhorar a qualidade de vida dos habitantes de sua área de concessão”, ressalta o gestor da EDP, Adilson Herzog.

Leia também: Oferta especial por tempo limitado para o curso de Direito em Cachoeiro; confira!

Em 2021, além dos municípios mencionados, as cidades de Serra, Ponto Belo e Linhares também foram contempladas na Chamada Pública de Projetos da EDP, na tipologia de Iluminação Pública.

Em 2022, Muniz Freire e Santa Maria de Jetibá receberam investimentos da EDP em iluminação pública. A ação é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Muqui

Em Muqui, o projeto de modernização da Iluminação Pública, selecionado na Chamada Pública de Projetos 001/2021, resultou na substituição de 677 luminárias ineficientes por luminárias com tecnologia LED. A economia estimada é de 679,81 MWh/ano, equivalente ao abastecimento de 283 casas por um ano, com um investimento de R$ 678.767,07.

Alegre

No município de Alegre, foram substituídas 552 luminárias, com economia estimada de 736 MWh/ano, equivalente ao abastecimento de 306 casas por um ano, considerando o consumo médio de 200 kWh. O investimento total foi de R$ 616.802,14.

Vargem Alta

A cidade de Vargem Alta também foi contemplada por esta iniciativa da EDP, que visa otimizar o consumo de energia ao renovar a iluminação pública para tecnologias mais sustentáveis. No local, a substituição de 1.104 luminárias resultou em uma economia estimada de 560 MWh/ano, equivalente ao abastecimento de 233 casas por um ano, com investimento de R$ 699.994,19.

Rio Novo do Sul

Já em Rio Novo do Sul, com investimento de R$ 637.409,89, foi realizada a substituição de 577 luminárias públicas ineficientes por luminárias com tecnologia LED. A economia estimada é de 636 MWh/ano, equivalente ao abastecimento de 265 casas por um ano.

Chamada Pública Projeto de Eficiência Energética 2023

A EDP está com inscrições abertas para a Chamada Pública do Programa de Eficiência Energética (PEE). O investimento previsto é de R$ 7 milhões, destiandos a projetos com aplicação em 2024. O objetivo é incentivar propostas que contribuam com a conservação e o uso racional da energia elétrica em unidades consumidoras públicas e privadas, localizadas em sua área de concessão, em conformidade com a legislação vigente.

Os interessados em participar podem acessar o edital de abertura, bem como realizar o cadastro no site

http://edpes.gestaocpp.com.br/. O período de inscrição foi prorrogado e segue até o dia 16 de fevereiro de 2024. São elegíveis projetos de pessoa jurídica.

Serviço:

Chamada Pública Projeto de Eficiência Energética 2023

Período de inscrição: Até 16/02/2024

Link direto da Chamada Pública – informações, edital e inscrição de projeto: http://edpes.gestaocpp.com.br/

A Chamada Pública de Projetos do Programa de Eficiência Energética da EDP é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.