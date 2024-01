Educação: Governo do ES abre seleção para cuidadores

A Secretaria da Educação do Espírito Santo (Sedu) publicou Edital n° 04/2024, que estabelece normas para o recrutamento, a seleção e a contratação, em regime de designação temporária para o cargo de Profissional de Apoio Escolar (cuidador).

O objetivo é atender aos estudantes com deficiência e/ou Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Rede Pública Estadual de Ensino.

Os interessados podem fazer a inscrição, exclusivamente, por meio eletrônico, devendo o candidato acessar o site www.selecao.es.gov.br, no período das 10 horas do dia 19 de janeiro até as 17 horas do dia 25 de janeiro, observado o fuso horário de Brasília (DF).

Dúvidas em relação ao Edital serão esclarecidas pelo e-mail: [email protected].