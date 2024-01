Elevador panorâmico da Câmara receberá nome de cartunista cachoeirense

Perto de serem concluídas, as obras de reforma do Edifício Juarez Tavares Matta, sede do Legislativo Municipal, irão atender uma antiga reivindicação dos movimentos sociais cachoeirenses que defendem os direitos das pessoas com deficiência: a construção de um elevador ligando a Praça Jerônimo Monteiro ao andar térreo da Câmara.

Segundo o presidente, os vereadores já decidiram dar ao equipamento o nome do cartunista Ricardo Ferraz. “É uma homenagem mais que merecida, pois, além de artista com reconhecimento nacional, Ricardo é um dos baluartes da luta pela acessibilidade em Cachoeiro”, diz o presidente.

A reforma do edifício-sede da Câmara prevê ainda a construção e instalação de vários outros itens para aumentar a acessibilidade e segurança dos usuários do prédio, entre eles as rampas junto às calçadas laterais; dois banheiros acessíveis e uma estrutura com saída alternativa para situações de risco e pânico, conforme exigência do Corpo de Bombeiros.

Votação eletrônica

“Estamos cumprindo nosso compromisso de, ao final deste mandato, entregar a Cachoeiro uma das Câmaras mais inclusivas e transparentes do Brasil”, afirma Brás, anunciando que, também com este objetivo, outros novos investimentos já foram licitados e estão em fase de contratação: a instalação de uma tribuna acessível, com altura regulável, e implantação de um sistema eletrônico de votação.

O sistema inclui painel e monitores para visualização dos resultados, terminais de votação para uso dos vereadores, notebooks, cabos, conectores e o programa que gerencia a votação digital. Além de garantir mais transparência e segurança ao processo de votação, o sistema irá promover a organização e controle dos tempos das discussões, apartes e justificativas, e registro das presenças ou ausências dos vereadores nas votações, entre outros dados.