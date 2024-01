Empresas vão investir R$ 1,07 bi e gerar 1.120 empregos em Vila Velha

Duas gigantes no ramo alimentício capixaba estão planejando uma transformação significativa em Vila Velha, com investimentos conjuntos que somam a expressiva marca de R$ 1,07 bilhão.



A Nestlé vai investir R$ 1 bilhão na modernização e ampliação da fábrica de chocolates Garoto, em Vila Velha. O aporte é destinado à modernização e implementação de tecnologias de ponta em sua unidade fabril, no município.

Este investimento robusto promete a geração direta de mil empregos, impulsionados pela adoção de automação, robótica e inteligência operacional.



Previsto para ser concluído ainda em 2024, esse projeto ambicioso inclui também o lançamento de duas novas linhas de produtos, o que eleva as expectativas e perspectivas para o setor, nos próximos anos.



Enquanto isso, a Buaiz Alimentos também já confirmou R$ 70 milhões em investimentos, para a construção de nova estrutura de armazenagem de trigo, com novos galpões e silos, em Vila Velha. A área do empreendimento ocupa 35 mil metros quadrados.



Esta iniciativa visa otimizar a eficiência operacional da empresa e está programada para ser concluída até 2025, o que também promete aumentar a geração de empregos diretos, com a criação de 120 novos postos de trabalho em Vila Velha.



“Esses investimentos representam uma injeção vigorosa no setor alimentício e um impacto expressivo na geração de empregos em Vila Velha. Já confirmados, esses aportes são aguardados com grande expectativa pelo mercado e representam a confiança do setor produtivo em um futuro econômico cada vez mais promissor para o município”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.