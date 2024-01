​Vila Velha abre processo seletivo com salário de até R$ 9.558,76

A partir desta sexta-feira (5) estarão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2024, da Secretaria de Saúde de Vila Velha. São 22 vagas disponíveis mais vagas de reserva, com salários que vão de R$ 3.609,50 a R$ 9.558,76 mensais.



Os profissionais selecionados vão atuar nos postos de saúde e demais unidades assistenciais da Prefeitura de Vila Velha. São oportunidades para médicos alergista, angiologista, ginecologista obstetra, mastologista, proctologista, pediatra, entre outros. “Este processo seletivo tem a finalidade de preenchimento de vagas e formação de Cadastro Reserva de profissionais com vistas à contratação temporária para o cargo”, explica Cátia Lisboa, Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha.

Os candidatos interessados em concorrer a uma vaga podem acessar o edital e fazer a inscrição clicando aqui.



Vagas e cargas horárias semanais:



Médico alergista – 20 horas

Médico angiologista – 20 horas

Médico cirurgião vascular – 20 horas

Médico clínico geral – 20 e 40 horas (vagas para plantonista e diarista)

Médico ginecologista obstetra – 20 horas (vagas para plantonista e diarista)

Médico infectologista – 20 horas

Médico mastologista – 20 horas

Médico neurologista infantil – 20 horas

Médico neurologista adulto – 20 horas

Médico oftalmologista – 20 horas

Médico ortopedista – 20 horas

Médico pediatra (com experiência em neonatologia) – 20 horas (plantonista)

Médico pediatra – 20 horas

Médico pneumologista – 20 horas

Médico proctologista – 20 horas

Médico psiquiatra adulto – 20 horas

Médico psiquiatra infantil – 20 horas

Médico urologista – 20 horas

Médico veterinário – 20 horas



Serviço:

Processo Seletivo Simplificado N.º 001/2024, da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha

Inscrições: a partir desta sexta (5)

Mais informações, clique aqui.