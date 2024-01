Enfermeira é encontrada morta com marca de tiros em Alfredo Chaves

Familiares reconheceram na última segunda-feira (15), o corpo da enfermeira Íris Rocha, de 30 anos, que tinha sido encontrada morta na última quinta-feira (11), às margens da ES 383, na localidade de Iracema, em Alfredo Chaves, no Sul do Espírito Santo. O corpo estava com marcas de tiros.

Leia também: Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Itapemirim

A PM informou que militares foram acionados, por volta das 11h40 da última quinta-feira (11), para verificar a informação de que um corpo havia sido encontrado na estrada que liga Matilde a São Bento de Ucrânia.

A equipe foi ao local e após buscas, localizou o corpo de uma mulher às margens da estrada coberto com cal. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde aguardava identificação até a última segunda-feira (15).

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Alfredo Chaves. De acordo com as investigações, não há indícios de participação de nenhum servidor que pertença ao quadro da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.