Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM em Itapemirim

Um jovem, de 22 anos, foi detido pela Polícia Militar conduzindo uma moto, na noite da última segunda-feira (15), no bairro Nametala Ayub, em Itapemirim, litoral Sul do Espírito Santo.

A PM informou que os militares avistaram o jovem em uma moto Titan, de cor azul, transitando pelo bairro. Quando o jovem viu os militares, tentou fugir, mas foi alcançado.

Na abordagem, os policiais checaram o nome do suspeito e foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido até a Delegacia Regional de Itapemirim. A moto foi encaminhada ao pátio credenciado do Detran|ES.

