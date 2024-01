Espírito Santo bate recorde de abertura de empresas em 2023

O Espírito Santo bateu recorde na abertura de empresas em 2023. Foram 20.532 novos registros, o que representa um aumento de 5,21% em relação à 2022, que teve 19.514 processos de constituição. O número é o maior alcançado nos últimos dez anos e equivale a um média de 57 empresas abertas por dia no Estado.

Contudo, as atividades que mais tiveram aberturas de empresas no último ano são a de Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. Este comércio ficou em primeiro lugar, com 7.569 novos registros. As de Promoção de vendas, em segundo, com 6.891 e o Comércio varejista de bebidas, em terceiro, com 5.066.

Principais razões

Entre as principais razões para aumento, destaca o presidente da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, Paulo Alfonso Menegueli, estão a simplificação do sistema e a integração promovida pelo Governo do Estado entre os órgãos envolvidos no processo de abertura. “O Decreto Estadual nº 5183-R, que dispensou de atos públicos atividades econômicas consideradas de baixo potencial de risco, e a integração com órgãos estaduais e municípios por meio do sistema Simplifica ES. Foram decisivos para facilitar o processo de abertura, beneficiando o empreendedor, assim como nos pede o Governador Renato Casagrande”, afirma Menegueli.

Aliás, Mais de 8 mil empresas já foram beneficiadas pelo Decreto citado, que, de 1.332 atividades incluídas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dispensou de autorização legal para funcionamento 620 delas.

Todavia, quanto ao tempo de abertura, hoje, cerca de 67% dos processos de abertura na Jucees são processados em menos de 10 minutos. Se considerados os registros até 30 minutos, esse montante chega a 78%. Já o tempo total médio entre a consulta de viabilidade e a obtenção do CNPJ para começar a atuar é de 13 horas. O melhor da região Sudeste no ranking da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – Redesim.