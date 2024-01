Espírito Santo participa do Camping Escolar Paralímpico em São Paulo

Os paratletas do Espírito Santo participam, a partir desta segunda-feira (29), do Camping Escolar Paralímpico. O evento acontece no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, até o próximo domingo (04).

Assim, a delegação capixaba conta com sete paratletas, um staff e a técnica Patrícia dos Santos Giuberti, de Linhares. Ana Clara da Conceição, Ana Elizia Geraldino, Gustavo Soares, Radassa Morera Ribeiro, Raquel Zambom Fabri Rodrigues, Thayna Castro Zanolli e Wender Machado Rocha foram os convocados.

Ao todo, 152 estudantes de 23 estados do País participam das atividades nas modalidades de atletismo, badminton, basquete em cadeira de rodas, bocha, futebol para paralisados cerebrais, halterofilismo, natação, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas e vôlei sentado.

A programação do Camping Escolar Paralímpico inclui treinos físicos e técnicos, com a mesma estrutura utilizada por atletas profissionais, bem como palestras sobre diversos temas que envolvem o esporte. São 14 horas diárias de atividades, das 7h às 21h.

Aliás, o projeto do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) tem como objetivo proporcionar aos paratletas, com idade entre 12 e 17 anos, selecionados a partir das Paralimpíadas Escolares, o primeiro contato com a rotina de um atleta de alto rendimento.

